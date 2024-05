Scooter travolge una donna, due feriti in via Rosselli 

Due feriti ieri sera in un incidente stradale a Quartucciu: uno scooter con due ragazzi a bordo è finito contro una donna in via Rosselli, caduta a terra, assieme ai due occupanti del motociclo. La vittima è stata subito soccorsa assieme al conducente del mezzo da alcuni automobilisti di passaggio. Immediato l’arrivo di due ambulanze con i sanitari che hanno visitato sul posto sia il motociclista che il pedone. Entrambi sono stati poi accompagnati in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non sono gravi. Illeso il secondo giovane che viaggiava a bordo dello scooter.

Sul posto è arrivata anche una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Quartucciu che ha effettuato i rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Secondo le ricostruzioni i due scooteristi hanno invaso la pista ciclabile finendo poi addosso alla donna mentre quest’ultima stava attraversando la strada all’uscita dal parco Sergio Atzeni. I tre sono finiti a terra con lo scooter che si è adagiato sulla pista ciclabile.

Ad avere la peggio il conducente della moto e il pedone che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso, ma non corre alcun pericolo di vita. Ultimati i rilievi, il mezzo a due ruote è stato rimosso col traffico che ha poi ripreso a scorrere regolarmente.

