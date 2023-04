Scooter rubato pronto per essere smontato: doppia denuncia  

Quando i carabinieri sono intervenuti in un’officina meccanica di Is Mirrionis, uno dei meccanici stava lavorando su uno scooter e accanto c’era un altro ciclomotore da sistemare. L’intervento dei militari della stazione di San Bartolomeo è scattato dopo la denuncia del proprietario dello scooter, pronto per essere smontato, rubato qualche giorno fa nel Quartiere del Sole. Grazie al doppio gps sistemato nell’Honda Sh 125, gli investigatori sono arrivati all’officina, denunciando per ricettazione il meccanico e la persona che lo aveva portato lì. Si tratta di due persone residenti a Elmas.

E proprio a Elmas, subito dopo il furto, era stato segnalato lo scooter. I carabinieri erano intervenuti ritrovando il gps che era stato smontato dal mezzo e gettato in un terreno. Ma il proprietario aveva piazzato un secondo sistema di posizionamento: entrato in funzione ha segnalato lo scooter ancora una volta a Elmas, ma non è stato possibile ritrovarlo. Poi la localizzazione ha indicato una officina meccanica a Is Mirrionis. I carabinieri in questo caso sono andati a colpo sicuro. Lo scooter è stato restituito al proprietario mentre i responsabili della ricettazione sono stati denunciati. (m. v.)

