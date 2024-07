Scooter in fiamme e auto danneggiate  

La carcassa di uno scooter, distrutti in un incendio, e almeno due auto danneggiate per tentativi di furti. È il bilancio del blitz avvenuto nella notte tra domenica e ieri in via Crispi. Su quanto successo sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della Squadra volante, intervenuti dopo il raid. Da verificare anche se l’incendio dello scooter e i danneggiamenti alle vetture siano legati.

L’allarme è scattato quando qualcuno ha notato le fiamme accanto al marciapiede. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Dai primi rilievi si tratterebbe di un atto doloso. Sono arrivati poi i poliziotti che hanno avviato le indagini, scoprendo che nella stessa via c’erano state dei tentativi di furti in alcune auto, danneggiate agli sportelli. Per questo l’ipotesi è che un ladruncolo (o due) abbiano cercato di aprire le vetture, per poi prendersela – forse senza alcun motivo – con il ciclomotore parcheggiato. La speranza degli agenti delle volanti è che qualche telecamere presente nella zona abbia ripreso le fasi del blitz, magari i responsabili in azione o durante la fuga. Intanto i proprietari dei mezzi coinvolti nel raid hanno presentato querela.

L’episodio rilancia ancora una volta il problema sicurezza nel centro storico, in una zona a due passi da piazza del Carmine finita molte volte al centro di fatti di violenza o micro criminalità. Le forze dell’ordine da alcune settimane hanno aumentato i controlli, in particolare il fine settimane. (m. v.)

