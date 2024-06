Scooter finisce contro un’auto: 24enne ferito 

Grave incidente stradale ieri nel centro abitato di Quartu. Ad avere la peggio è stato un rider 24enne che trasportava pizze caduto dal suo scooter sull’asfalto dopo lo scontro con un’auto. Accompagnato in ospedale in codice rosso, in serata era ancora sotto osservazione, con la prognosi legata agli accertamenti in corso.

Sul posto dell’incidente è intervenuta la Polizia locale per i rilievi di legge. Lo scontro fra l’auto e lo scooter condotto dal giovane, è avvenuto in via Manara, all’angolo con via Foscolo.Dopo il violento urto il conducente dello scooter è finito a terra, subito soccorso da alcuni automobilisti e poi dall’equipe del 118, arrivata sul posto nel giro di pochi minuti. Il ragazzo è stato poi caricato sull’ambulanza e trasferito al Brotzu dove è stato visitato e ricoverato per le numerose ferite riportate.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli agenti della Polizia locale hanno raccolto anche alcune testimonianze.

