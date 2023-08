Scooter finisce contro auto, un 52enne all’ospedale 

Giornata costellata da diversi incidenti sulle strade dell’Oristanese ma fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze. In mattinata all’ingresso della città un’auto si è scontrata con uno scooter in via Parigi. Ad avere la peggio il centauro, 52 anni che è stato accompagnato al San Martino per accertamenti. Subito dopo un altro scontro lungo la strada tra Siamaggiore e Solarussa: scooter contro una Fiat Strada. Anche in questo caso ferito il motociclista. Nel pomeriggio scontro sulla 131 all’altezza di Bauladu, nessun ferito ma uno dei due automobilisti ha accusato un malore ed è intervenuto l’elisoccorso oltre al 118 e alla Stradale.

RIPRODUZIONE RISERVATA