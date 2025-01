Scooter contromano si scontra con un’auto  

Ha percorso a bordo di uno scooter la corsia riservata ai pullman in via Sonnino, attorno alle 21 di ieri, proveniente da piazza Gramsci. Al semaforo, che sarebbe stato rosso per gli autobus ma verde per chi proveniva da via Alghero, un’auto, una Volvo station, ha imboccato via Sonnino e la moto si è schiantata contro lo sportello del conducente. Nell’impatto, che è stato abbastanza violento, il motociclista è rimasto ferito a una gamba e ha perso una scarpa. Una circostanza che non lo ha scoraggiato, una volta rialzatosi, dall’iniziare a correre e scappare lontano dal luogo dell’incidente. Leggermente ferita la donna che viaggiava accanto al conducente dell’auto. Chi ha assistito all’incidente ha provato a fermare il motociclista, senza, però, riuscirci. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi e i volontari del 118, con un’ambulanza, per i primi soccorsi. ( r. sp. )

