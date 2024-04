Scooter contro un’utilitaria: padre e figlio all’ospedale 

Si è temuto il peggio, per padre e figlio a bordo di un grosso scooter travolto da un’auto ieri mattina in viale Marconi. Trasportati in ospedale con un codice rosso, fortunatamente non sono affatto in gravi condizioni, malgrado l’allarme iniziale.

Il problema è così diventato soprattutto di viabilità: ieri mattina, poco prima dell’ingresso in città, auto e scooter in mezzo alla strada hanno notevolmente rallentato il traffico nell’ora di punta, nonostante la presenza della sezione Infortunistica della Polizia locale, impegnata nei rilievi di legge sull’incidente. Si sono formate lunghe code di lavoratori pendolari provenienti dall’hinterland.

L’urto, abbastanza violento, è avvenuto verso le otto e mezza all’incrocio con via Venturi, dove una Lancia Ypsilon (il cui conducente è rimasto illeso) per motivi che ancora devono essere accertati ha urtato lo “scooterone” Suzuki sul quale viaggiavano padre e figlio, che è rovinosamente caduto con gli occupanti sull’asfalto.

Immediati i soccorsi: la centrale operativa del 118 ha subito inviato in viale Marconi due ambulanze, che hanno soccorso i motociclisti. Poi li hanno caricati a bordo assegnando loro un codice rosso, ma “per dinamica”: il tipo di incidente ha fatto ritenere che i due potessero aver riportato lesioni gravi. Così, per fortuna, non è stato: padre e figlio sono stati trattenuti in osservazione per 24/48 ore in Chirurgia generale al Brotzu, dopo che i medici del pronto soccorso li avevano stabilizzati. Verso le 10.30 i mezzi coinvolti sono stati rimossi.

