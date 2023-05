Scooter contro un’auto sulla Statale 554: due feriti 

Ancora un incidente ieri pomeriggio sulla Statale 554, tra Selargius e Monserrato. Due i feriti, entrambi di Settimo San Pietro, trasportati in ospedale: ora sono ricoverati. Sono Tomaso Nonnis e Alberto Floris, entrambi diciottenni. Il primo era alla guida di uno scooter, il secondo viaggiava sul sedile posteriore dello stesso mezzo, che si è scontrato con un’auto al chilometro 8,550.

L’incidente si è verificato sulla 554 all'altezza di via Torricelli: lo scontro è avvenuto con un’auto che viaggiava in direzione di Monserrato. L’urto è stato piuttosto violento: sbalzati dal sellino, i due scooteristi sono finiti sull’asfalto, doloranti. Immediato l’allarme: sono arrivate le pattuglie della Polizia locale di Selargius e le ambulanze del 118: Alberto Floris e Tomaso Nonnis sono stati subito soccorsi e accompagnati in ospedale. Uno di loro ha riportato la frattura di tibia e perone. L’altro, una ferita a un polpaccio, rimasto spappolato nell’urto: si è reso necessario un intervento chirurgico.

Mentre la Polizia locale selargina eseguiva i rilievi di legge, sulla Statale 554 è arrivato anche il comandante, il colonnello Marco Cantori. Gli agenti stanno cercando di ricostruire come siano andate le cose, sulla base dei dati raccolti. Il traffico è ovviamente andato subito in tilt sulla direzione di marcia Selargius-Monserrato, con lunghe code e pesanti disagi. La viabilità è ripresa a fluire regolamene soltanto dopo la rimozione dei mezzi rimasti danneggiati. Si moltiplicano così gli incidenti sulla 554, sempre più trafficata. (ant. ser.)

