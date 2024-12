Scooter contro furgone, motociclista ricoverato in prognosi riservata 

Momenti di paura ieri mattina sulla circonvallazione Settimo San Pietro-Sinnai. Un giovane di Maracalagonis alla guida di uno scooter è volato sull’asfalto dopo lo scontro con un furgone in un tratto di rettilineo sulla trafficatissima strada. Il motociclista, Nicola Orrù, 21 anni, è stato subito soccorso dai primi automobilisti di passaggio che hanno anche lanciato l’allarme contattando il 118. Una ambulanza è arrivata subito col ferito trasportato in codice rosso in ospedale al Brotzu dove è stato ricoverato in Rianimazione. La prognosi è riservata, Nicola Orrù non corre comunque pericolo di vita.

Sul posto sono subito intervenuti anche i carabinieri della stazione di Sinnai e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu che hanno effettuato i rilievi di legge per chiarire la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità. Il traffico è stato regolato dagli stessi carabinieri senza che si sia dovuto ricorrere alla chiusura momentanea della strada.

L’incidente si è verificato verso le 10,30 in un lungo rettilineo dove il furgone e la moto si sono scontrati per motivi che i carabinieri stanno chiarendo dopo aver sentito il conducente del furgone (rimasto illeso), e altri automobilisti. Fatto è che ad avere la peggio è stato Nicola Orrù che ha perso il controllo della moto finendo sull’asfalto.

RIPRODUZIONE RISERVATA