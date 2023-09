Scooter contro bus: ferito diciassettenne 

Lo scontro e il volo di alcuni metri: ieri mattina si sono vissuti momenti drammatici in viale Bonaria per l’incidente tra uno scooter e uno scooter. Dopo l’impatto il conducente del motorino, un diciassettenne, è finito rovinosamente a terra: i soccorsi sono stati immediati con l’arrivo di un’ambulanza del 118. I medici si sono presi cura del ragazzo, accompagnato al Brotzu con assegnato un codice rosso ma per la dinamica dell’incidente. Le sue condizioni non sarebbero per fortuna preoccupanti ma sono stati svolti tutti gli accertamenti per verificare che nello scontro non ci siano stati gravi traumi o lesioni interne.

Su quanto accaduto hanno svolto i rilievi gli agenti della Polizia Locale. Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra viale Bonaria e viale Cimitero: il pullman, secondo una prima ricostruzione, stava svoltando proprio verso viale Bonaria. Sull’esatta dinamica e sulla eventuali responsabilità sono in corso ulteriori accertamenti. Quasi certamente all’origine dell’incidente ci sarebbe stata una precedenza non data. Per le persone a bordo del mezzo del Ctm nessuna conseguenza: solo lo spavento per la brusca frenata e per il rumore provocato dallo scontro con lo scooter.

Gli agenti della Municipale hanno ascoltato anche le testimonianze di alcune persone che hanno assistito all’incidente.

RIPRODUZIONE RISERVATA