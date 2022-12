Scooter contro auto: un ferito grave 

Scontro fra uno scooter e un’auto in via Iglesias a Sestu: il conducente della moto, un 32enne, è finito in ospedale in codice rosso. Riccardo Aru, dopo una breve sosta al pronto soccorso del Brotzu, è stato ricoverato in rianimazione: i medici, anche durante la notte, stavano valutando la gravità delle lesioni riportate. Della vicenda si occupano ora gli agenti della Polizia locale di Sestu. Sulla dinamica ci sono ancora poche certezze: lo scontro è avvenuto fra uno Scarabeo condotto dal ferito ed una macchina che viaggiava in senso opposto.

L’impatto

L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 in via Iglesias. L’auto viaggiava in direzione della Cond. Lo Scarabeo verso via Vittorio Veneto. Per cause ancora da chiarire i due mezzi sono entrati in collisione. Il conducente dello scooter è finito pesantemente a terra. Inizialmente sembrava un incidente non particolarmente grave: il 32enne si sarebbe poi aggravato e i soccorritori del 118 lo hanno immediatamente accompagnato al Brotzu. I medici hanno disposto il ricovero per i diversi traumi riportati. Il più grave sembra quello a una gamba.

I rilievi

Il conducente dell’auto si è subito fermato, prestando i primi soccorsi al 32enne. Subito dopo i soccorsi sono iniziati i rilievi da parte degli agenti delle pattuglie della Polizia locale di Sestu. Sul posto anche i carabinieri, impegnati in un servizio di appoggio per il controllo della viabilità. Il lavoro del personale della Municipale servirà per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Gli stessi rilievi sono andati avanti per oltre un’ora col traffico che ha ripreso a scorrere regolarmente in via Iglesias dopo la rimozione dei mezzi coinvolti nello schianto.