Scooter contro auto, muore il pasticciere dei vip

Bologna . Voleva consegnare pizze e bomboloni ai volontari arrivati a Bologna per aiutare chi aveva subito danni dopo l’alluvione. Federico Asta, pasticciere, 34 anni, aveva scritto le sue intenzioni alla presidente del quartiere Borgo Reno Elena Gaggioli. Dopo le donazioni di prodotti da forno a medici e infermieri durante l’emergenza Covid, che era solito consegnare lui stesso nei reparti degli ospedali di Bologna, per lui era stato un gesto normale, considerato quanto era accaduto in città dopo le abbondanti piogge. La presidente del quartiere, come ha raccontato sui social, però non ha fatto in tempo a richiamare Federico, noto nel rione Santa Viola e a Bologna, come “il pasticciere dei vip” per le tante torte consegnate ad attori, cantanti, personaggi sportivi. Lunedì sera, poco prima delle 22, è morto in un incidente stradale a Casteldebole. È successo in viale Salvemini: uno scontro fra un Suv e lo scooter di grossa cilindrata, condotto proprio dal 34enne. Un impatto violento: il motociclista è caduto a terra, per lui non c’è stato nulla da fare. Federico Asta lascia la moglie e due figli piccoli. Davanti alla sua pasticceria, tra via Battindarno e via Pomponia, dalla mattina una processione silenziosa di residenti del quartiere ha portato l’ultimo saluto al pasticciere, conosciuto da tutti, grande tifoso del Bologna calcio.

