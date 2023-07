Scooter contro auto, muore 40enne 

Schianto mortale nella notte a Sassari. Ieri, intorno alle 21.10, lo scontro in via Leoncavallo, nel quartiere periferico di Santa Maria di Pisa, tra uno scooter SH 150 Honda e una Bmw di colore scuro all’interno della quale vi sarebbero stati marito e moglie. A bordo della moto due uomini e ad avere la peggio è stato un 40enne, Antonio Manca, con molta probabilità seduto sul posto del passeggero.

Lo scontro

Spaventosa la collisione le cui modalità sono ancora in fase di accertamento anche se si dà per certo che uno dei due mezzi venisse da via Cilea e l’altro da via Leoncavallo, un incrocio regolato da tre semafori. «Ho sentito un boato e poi delle urla- riferisce una residente- Sono corsa per vedere cosa era successo e Antonio era lì». Disteso all’angolo delle due vie, a poca distanza dal muretto e dalla vettura su cui era finito, e dove è rimasto fino all’arrivo dei medici del Soccorso sardo. Nelle vicinanze anche la sua casa che si trova proprio in via Leoncavallo. Il personale medico ha provato a rianimarlo a lungo, mentre curiosi e abitanti si affollavano sulla strada, ma i tentativi sono risultati vani e non è rimasto altro da fare che coprire il corpo con un lungo lenzuolo bianco. La persona che si presume fosse alla guida pare abbia riportato diverse lesioni e fratture ed è stato portato dall’ambulanza all’ospedale Santissima Annunziata.

I rilievi

Gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco hanno transennato la zona, coi primi che hanno circoscritto il punto del possibile impatto, al centro della carreggiata, e tracciato la traiettoria compiuta dai due mezzi. Tutt’intorno erano visibili le conseguenze dell’incidente, dai tanti detriti ai caschi, al sangue sparso sull’asfalto fino a una scarpa volata dal piede forse della vittima. Quella vittima che viene raggiunta dalla madre e dalla sorella tra grida strazianti, implorazioni di poter vedere il familiare e che, quando vengono accontentate nella loro richiesta, si chinano entrambe sul corpo senza vita. Ora sarà il magistrato di turno ad aprire un’inchiesta per appurare le cause della disgrazia.

