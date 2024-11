Scooter contro auto, grave un motociclista   

Incidente in via Sulcitana a Elmas ieri notte intorno alle 2. Un’auto si è scontrata con uno scooter in sella al quale c’era un uomo che, a seguito dello scontro, è stato trasportato all’ospedale Brotzu in codice rosso.

In totale sono tre le persone coinvolte: i due nell’auto (uno alla guida, l’altro al lato passeggero) sono Mauro Massa e Elisabetta Loi Zedda. Entrambi hanno riportato lievi contusioni e rifiutato il trasporto in ospedale.

Per il ragazzo alla guida della due ruote, il trentenne Elia Pusceddu, la diagnosi è invece grave perché ha riportato un politrauma: frattura esposta di gamba e trauma toracico. Secondo alcuni aggiornamenti giunti dall'ospedale il ragazzo, ieri mattina, era nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. È sedato, in coma farmacologico ed è ancora presto per dire se sia in pericolo di vita. (sa. sa.)

