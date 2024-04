Scooter contro auto: grave un 24enne 

Uno scooter e un’utilitaria si sono scontrati ieri poco prima delle 21.30 in via della Pineta, nei pressi dello svincolo con via dei Colombi. Ad avere la peggio è stato il 24enne che viaggiava a bordo della due ruote che è stato portato in codice rosso all’ospedale Brotzu: le sue condizioni sono gravi, avrebbe riportato numerose fratture a causa del violentissimo impatto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che hanno subito effettuato i rilievi, mentre i sanitari di un’ambulanza “Mike” del 118 hanno soccorso il giovane che era riverso sull’asfalto. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente: si sa solamente che lo scooter è andato a scontrarsi con una Opel, finendo sulla portiera dell’utilitaria. Non è ancora chiaro se uno dei due veicoli stesse svoltando in via dei Colombi, quando si è verificato il violento impatto.

Il 24enne è stato sbalzato dalla sella ed è finito rovinosamente sull’asfalto. I soccorsi sono stati pressoché immediati e sul posto sono arrivate due ambulanze, una delle quali con il medico a bordo che si è preso subito cura del ragazzo. Il ferito avrebbe riportato numerose fratture, anche esposte, agli arti inferiori e traumi diffusi al corpo. Stabilizzato il paziente, l’ambulanza è ripartita diretta al Brotzu con un codice rosso. In nottata la prognosi non era stata ancora sciolta.

