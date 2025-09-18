VaiOnline
Oristano.
19 settembre 2025 alle 00:19

Scooter contro auto,  grave un 19enne 

L’impatto è stato violentissimo. Il giovane è stato sbalzato dal suo scooter facendo un volo di circa dieci metri dopo lo scontro con un’utilitaria. Il 19enne al momento è ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata.

L’incidente è accaduto ieri pomeriggio all’altezza della rotatoria fra via Parigi e via Bruxelles. L’urto fra lo scooter e la Citroen C3 è stato molto violento, il 19enne è stato sbalzato dal motorino finendo a terra. Immediatamente è stato dato l’allarme, il giovane è soccorso dagli operatori del 118 della Sea che, dopo le prime cure, lo hanno accompagnato in ospedale. In serata i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico, il 19enne ha riportato gravi lesioni interne e la prognosi è riservata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale (guidati dal comandante Gianni Uras) che hanno effettuato i rilievi, i mezzi sono sotto sequestro. ( v.p. )

