Scooter contro auto, grave un 19enne 

In sella al suo scooter si è scontrato con un’auto ed è stato catapultato sull’asfalto. Filippo S., 19enne nato a Cagliari, ma residente a Selargius, si trova ora ricoverato al Brotzu in gravi condizioni: la prognosi è riservata.

L’incidente è accaduto ieri nella zona industriale di Quartucciu con i soccorsi immediatamente scattati e l’arrivo di una ambulanza e dell’elisoccorso. Il giovane viaggiava in sella ad uno scooter finito contro un’auto su una strada laterale a via 1° Maggio: le sue condizioni sono subito apparse gravi ai medici dell’unità medicalizzata del 118 tanto che si è preferito ricorrere all’elisoccorso col ferito trasportato al Brotzu in codice rosso. Poi il ricovero in ospedale in codice rosso.

Le indagini

Della vicenda si sono occupati gli agenti della Polizia locale di Quartucciu. Coordinati dal capitano Fabio Carboni, hanno ricostruito la dinamica dell’incidente trattenendosi per alcune ore sul luogo, nella zona industriale, in località Pill’e Matta. Una zona molto trafficata attraversata dalla via 1° Maggio. Proprio lunga una strada laterale, si è verificato lo scontro tra lo scooter condotto dal giovane di Selargius e un’auto. Un impatto violentissimo col motociclista che ricadendo sull’asfalto ha battuto il capo procurandosi diverse ferite.

I soccorsi

L’allarme, lanciato da alcuni automobilisti, è stato immediato con l’arrivo della Polizia locale, di una ambulanza del 118 e immediatamente dopo dall’elicottero di Areus atterrato poco distante. Sono stati attimi drammatici con i medici che hanno prestato i primi soccorsi, preferendo poi far arrivare il ferito in ospedale con il mezzo aereo per guadagnare tempo. Illeso il conducente dell’auto coinvolta nello scontro. I rilievi sono subito scattati con la Polizia locale di Quartucciu che ha ricostruito nei particolari la dinamica dell’accaduto. In merito, non sono trapelate indiscrezioni con gli inquirenti che sino a tarda sera hanno mantenuto un comprensibile riserbo. Sembra comunque che sia stata raccolta anche qualche testimonianza. Sempre in serata il capitano Carboni ha inviato un primo dettagliato rapporto alla Procura di Cagliari.

