Scooter contro auto, ferito un portalettere di Poste 

Uno scooter si è scontrato con un’auto lungo la Statale 126, fra Arcidano e Terralba. Alla guida dello scooter un portalettere delle Poste italiane, rimasto leggermente ferito.

Dopo lo scontro, il portalettere è caduta sull’asfalto riportando alcune lesioni in diverse parti del corpo. Sul luogo dell’incidente sono interventi immediatamente gli operatori del 118 di Flema Arcidano, che hanno provveduto a trasferire il portalettere al Pronto soccorso dell’ospedale di Oristano. I rilievi dell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, sono stati effettuati dallo Spresal: l’evento è infatti un incidente sul lavoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA