Scooter contro auto, ferito un giovane 

Si è trovato l’auto davanti a sé e l’impatto è stato inevitabile. Un cagliaritano di 21anni su uno scooter si è schiantato contro una Bmw in viale Diaz, all’altezza dell’incrocio con via Messina, ed è stato subito soccorso dal personale del 118 e accompagnato in ospedale al Brotzu con assegnato un codice rosso. Fortunatamente i successivi accertamenti medici hanno escluso conseguenze particolarmente gravi e il giovane è stato ricoverato nel reparto di ortopedia.

L’incidente è avvenuto ieri attorno alle 8,45. Ancora da ricostruire la dinamica e dunque le eventuali responsabilità di quanto accaduto. Sul posto per i rilievi hanno lavorato gli agenti della Polizia Locale. Dalla posizione dei mezzi coinvolti nello scontro, è probabile che il 62enne conducente della vettura, proveniente dai parcheggi della fiera, abbia svoltato da viale Diaz verso via Messina, mentre lo scooter sarebbe arrivato nella direzione opposta. (m. v.)

