VaiOnline
Viale Diaz.
20 novembre 2025 alle 00:35

Scooter contro auto, ferito un giovane 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si è trovato l’auto davanti a sé e l’impatto è stato inevitabile. Un cagliaritano di 21anni su uno scooter si è schiantato contro una Bmw in viale Diaz, all’altezza dell’incrocio con via Messina, ed è stato subito soccorso dal personale del 118 e accompagnato in ospedale al Brotzu con assegnato un codice rosso. Fortunatamente i successivi accertamenti medici hanno escluso conseguenze particolarmente gravi e il giovane è stato ricoverato nel reparto di ortopedia.

L’incidente è avvenuto ieri attorno alle 8,45. Ancora da ricostruire la dinamica e dunque le eventuali responsabilità di quanto accaduto. Sul posto per i rilievi hanno lavorato gli agenti della Polizia Locale. Dalla posizione dei mezzi coinvolti nello scontro, è probabile che il 62enne conducente della vettura, proveniente dai parcheggi della fiera, abbia svoltato da viale Diaz verso via Messina, mentre lo scooter sarebbe arrivato nella direzione opposta. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

Sant’Elia, i dannati dell’ecocentro «Servizio da organizzare meglio»

Troppe file, gli operatori replicano: «Per molti questa è una discarica» 
Sara Marci
la polemica

Aree militari, maggioranza in allarme

«Via le competenze regionali»: Giunta e M5S contro una proposta di legge nazionale 
Giuseppe Meloni
Nota interna del commissario Mario Palermo

Sospesi i ricoveri all’Aou di Sassari: solo interventi urgenti

Basta l’influenza anticipata per mandare in tilt il sistema 
Emanuele Floris
L’emergenza

Carlo Felice, ritardi e ingorghi

Nuraminis, un’ora per percorrere un tratto di dieci chilometri 
Ignazio Pillosu
Scontro fra Palazzi

Meloni al Colle, tregua in 20 minuti

La Cei chiede «fair play», poi FdI e Quirinale assicurano: caso chiuso 
Orrore a Nola

Uccide la sorella e la mostra alla madre

Inquadra il corpo in videochiamata mentre aspetta l’arrivo dei carabinieri 