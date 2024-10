Scooter contro auto: 19enne in coma 

È stato accompagnato d’urgenza al Brotzu ed è ricoverato in gravissime condizioni un 19enne, passeggero di uno scooter condotto da un amico di due anni più giovane, rimasto coinvolto nel terribile incidente di ieri sera in viale Marconi. Il maggiorenne è in coma e i medici sono preoccupati per il trauma cranico riportato nello schianto del ciclomotore contro un’auto. Ferito anche il conducente dello scooter, accompagnato dal 118 nello stesso ospedale con assegnato un codice rosso: non è in pericolo di vita. Illesa, ma sotto choc, la conducente della vettura. Per ricostruire la dinamica, e accertare tutte le responsabilità, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.

Lo scontro

Secondo i primi accertamenti della Municipale, l’auto, una Lancia Ypsilon, avrebbe svoltato per entrare nei parcheggi di Maury’s nel tratto di viale Marconi subito dopo la curva proveniente da via Mercalli. A quel punto c’è stato l’impatto con lo scooter: l’ipotesi, per ora, è che il ciclomotore viaggiasse sulla sinistra. Lo scontro, come emerso dai primi rilievi eseguiti dagli agenti della Polizia Locale, sarebbe avvenuto nella parte laterale anteriore dell’auto. Lo scooter ha poi proseguito finendo contro il muretto dell’attività commerciale. I traumi riportati dalle due persone a bordo del ciclomotore sono stati importanti. In particolare per il 19enne: i soccorritori del 118, capendo subito la gravità delle sue condizioni, lo hanno portato d’urgenza al Brotzu. I medici fino a tarda sera hanno mantenuto la prognosi riservata: l’uomo era in coma. Grave, ma non in condizioni critiche, il giovane che invece guidava lo scooter. Un’ambulanza del 118 lo ha portato nello stesso ospedale con assegnato un codice rosso per la dinamica e per un trauma cranico da valutare dagli specialisti del Brotzu.

La paura

Decisive per gli accertamenti le testimonianze di alcune persone presenti al momento dell’incidente. E gli agenti della Municipale si sono subito attivati per recuperare le immagini degli impianti di sorveglianza presenti, numerosi, in viale Marconi. Ovviamente c’è da capire se le telecamere abbiano ripreso le fasi dello schianto. In questo modo, insieme a quanto raccontato da chi ha assistito allo scontro – definito da alcuni automobilisti «tremendo» – si potranno verificare anche le responsabilità. Accanto al muretto sono rimasti per un po’ di tempo anche i caschi indossati dai due che viaggiavano sullo scooter. Gli agenti della Polizia Locale hanno dovuto anche gestire il traffico: per svolgere i rilievi è stata chiusa alla viabilità la corsia dei bus e una di quelle in direzione Cagliari. Si è formata una lunga fila di mezzi provenienti da Quartu. I rallentamenti sono proseguiti fino alla conclusione degli accertamenti.

