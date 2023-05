Sconvolts, annullato il sequestro del denaro 

La Cassazione ha annullato il sequestro del denaro del capo ultras degli Sconvolts Cagliari 1987, indagato per violenza privata e minacce. Non basta – ha chiarito la Suprema Corte – che la Procura paventi il rischio che le somme corrano il rischio di essere disperse o servano a finanziare il gruppo ultras per legittimare il sequestro, visto che proverrebbero dell’attività lecita della vendita di maglie del club autografate dai calciatori.

Il ricorso accolto dalla Cassazione è quello presentato dall’avvocato Riccardo Floris, difensore del capo-ultras Giacomo Flore, a cui erano stati sequestrati dalla Procura circa 50 mila euro nell’ambito dell’inchiesta “Frari” (fratello, in sardo), sfociata l’estate scorsa in 33 misure cautelari e patrimoniali nei confronti di appartenenti degli Sconvlts, la tifoseria organizzata del Cagliari. Le indagini della Digos e dell Ucigos avevano portato anche al sequestro dei soldi trovati al capo-ultras. Dopo il rigetto della richiesta di dissequestro del Tribunale del Riesame, l’avvocato Floris aveva presentato due ricorsi alla Suprema Corte (uno anche per la findanzata di Flore a cui erano stati portati via 5 mila euro), sostenendo la legittimità della provenienza del denaro. Ora si dovrà pronunciare nuovamente il Riesame, seguendo il principio che non basta l’essere indagati e sospettati di un reato per legittimare il sequestro di denaro.

RIPRODUZIONE RISERVATA