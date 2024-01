«Sconvolti per la morte di Riccardo» 

Grande tristezza e dolore a Villaperuccio per la tragica scomparsa di Riccardo Curreli, lo studente morto ieri mattina a Reggio Emilia entrava a scuola al rientro dalle vacanze. Il ragazzo aveva 13 anni, figlio di genitori sardi: Sergio Curreli di Olbia e Maria Giovanna Pischedda di Villaperuccio. Nel piccolo paese del Sulcis la notizia ha destato sconcerto tra i cittadini. La madre del ragazzo è molto conosciuta e in tanti ieri si sono stretti alla famiglia che già un anno fa era stata colpita da un grave lutto.

Paese in lacrime

A farsi portavoce del lutto che ha colpito la comunità è il sindaco Marcellino Piras. «Siamo rimasti senza parole - commenta – in questo momento siamo vicini genitori e alla famiglia del ragazzo». Alcuni parenti di Maria Giovanna Pischedda hanno lasciato Villaperuccio per raggiungere Reggio Emilia. La madre e uno zio della donna sono partiti ieri mattina.

Il ritorno in Italia

Riccardo Curreli frequentava la terza media nell’istituto Manzoni. Era arrivato da poco a Reggio Emilia. Il padre del ragazzo qualche tempo fa si era trasferito a Monaco di Baviera, ma lo scorso anno ha deciso di tornare in Italia. Lunedì mattina lo studente doveva rientrare in aula dopo le vacanze di fine e inizio anno. La madre l’ha accompagnato a scuola, ma proprio quando stava entrando nell’istituto Manzoni ha accusato un malore mentre stava per salire le scale insieme a un compagno di classe. Riccardo Curreli si è accasciato a terra. Alcuni bidelli e insegnanti hanno cercato di prestare i primi soccorsi. Poi sono arrivati gli operatori del 118 che hanno praticato un lungo massaggio cardiaco. Le operazioni si sono protratte per cinquanta minuti, ma purtroppo tutti i tentativi per salvare la vita del ragazzo si sono rivelati vani. La tragedia si è consumata davanti agli sguardi increduli degli studenti che stavano entrando in classe.

Il mistero

Sul corpo del ragazzo è stata disposta l’autopsia. Stando ai primi accertamenti pare lo studente non avesse alcun problema di salute. Riccardo Curreli avrebbe compiuto 14 anni il 5 febbraio. La data dei funerali verrà comunicato nei prossimi giorni.

