Scontro tra vicini nelle campagne 

C’è un via vai di mezzi nella campagna sul rio Leni. C’è l'ufficiale giudiziario, i carabinieri, alcuni abitanti della zona di Gutturu Forru, un avvocato, due consulenti tecnici, la Forestale, gli operai che attendono di usare il motosega. C’è la possibilità che Salvatore Loru, allevatore di 62 anni, e sua moglie facciano resistenza all'ingiunzione a procedere alla pulitura richiesta sui loro terreni da Paolo Mura, vicino di Loru. Lo scontro è sulla servitù di passaggio che Mura chiede di utilizzare per arrivare sulla sua proprietà a monte Peis de Lana che ha acquistato nel 2005 e su cui ha costruito un'antenna ripetitore.

La difesa

Secondo Loru, «Mura dice di dover ripristinare una strada esistente ma quella strada era un sentiero (su mori de Antoi), slargato per un breve tratto nel 2009 dall'Enel chiamata da Mura, per portare i pali della corrente all'antenna. Invece, oltre ai pali è salito più su e ha messo a casa mia un contatore Enel che mi aveva assicurato fosse provvisorio. Il contatore però è ancora lì, io ho già denunciato più volte perché è abusivo e pericoloso. Altro slargo di 35 metri sui miei terreni, compreso uno sbancamento, lo ha creato sempre Mura fra il 30 e il 31 dicembre 2014, modificando lo stato dei luoghi a casa mia. Il sentiero che ora stanno pulendo arriva nei miei terreni, non in quelli di Mura, che passa dalla sull'altro versante. È un atto di prepotenza».

Il racconto

Il proprietario del terreno sull'altro versante, Franco Aru, conferma che Mura passa dalla sua strada , per raggiungere la proprietà in cui ha installato anche un impianto fotovoltaico. «Mura ha diritto di raggiungere la sua proprietà da ciascuna delle tre strade che vi giungono», taglia corto il suo avvocato, Aldo De Montis. «C'è una sentenza del 2015 e un'ordinanza che autorizza al passaggio Mura e la sua ditta El. Pros fin dal 2018: è assurdo che abbiano dovuto aspettare il 3 luglio 2023 per metterla in esecuzione».

La risposta

«Si confonde un sentiero con una strada e non si è tenuto conto dell'ordinanza esecutiva (pur non definitiva) del 2022 in cui il giudice ha indicato, sentiti vari testimoni fra cui i tecnici Enel, che la strada non esiste e che le società coinvolte non vantano alcuna servitù di passaggio. L a strada non esiste e si sta tagliando la vegetazione in una proprietà privata», precisa l'avvocata Daniela Muntoni che assiste Loru da 12 anni. Nel mentre, l'ufficiale giudiziario dà via ai lavori.

