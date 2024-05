Scontro tra uno scooter e un suv 

Scontro a un incrocio del centro abitato di Sinnai: uno scooter è volato sull’asfalto assieme al conducente, un ragazzo di 18 anni, ora ricoverato in gravi condizioni al Brotzu. Cristian Mascia, questo il nome del ferito, è stato subito trasferito dal Pronto soccorso in Rianimazione. Col passare delle ore, le sue condizioni per fortuna, sono migliorate: la prognosi è riservata ma il ragazzo è vigile. Illesa la conducente della macchina che si è scontrata con lo scooter del giovane: comprensibile lo spavento della donna che non ha riportato ferite. La Polizia locale ha effettuato i rilievi di legge: si attende un nuovo sopralluogo per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro e per verificare le eventuali responsabilità. Si parla di una mancata precedenza. Da sentire alcuni testimoni che potrebbero contribuire a chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto all’incrocio fra le vie Dei Mille e Caprera. Entro oggi, gli agenti gireranno un rapporto in Procura a firma del comandante Giuseppe Fiori e del suo vice Franco Orrù.

Il fatto

L’incidente si è verificato qualche minuto prima delle otto. Lo scooter del ragazzo (che indossava regolarmente il casco), stava percorrendo la via Dei Mille; l’auto, un Suv condotto dalla donna, la via Caprera. Lo scontro all’incrocio: l’urto è stato violentissimo il conducente del ciclomotore è finito sull’asfalto restando esanime.

I soccorsi

Alcuni residenti e automobilisti di passaggio hanno dato subito l’allarme al 118 da dove è partita subito anche una telefonata alla Polizia locale. Mobilitate due ambulanze, una delle quali medicalizzata. I sanitari hanno immediatamente prestato soccorso al motociclista, stabilizzandolo e adagiandolo su un elisoccorso che intanto era atterrato in un terreno di periferia distante alcune centinaia di metri dal luogo dell’incidente.

Dopo pochi minuti il velivolo è atterrato all’eliporto del Brotzu dove il ragazzo è arrivato in codice rosso. Tanto che è stato quasi subito trasferito e ricoverato in Rianimazione in gravi condizioni per un trauma cranico e una frattura al femore.

Intanto a Sinnai la Polizia locale avvivava i rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il riserbo sull’accaduto è comprensibile in attesa della raccolta di possibili testimonianze.

