Scontro tra un’auto e una moto, ferito un giovane di Narcao 

Grave incidente stradale ieri mattina in una delle strade in cui da anni i residenti sollecitano misure di prevenzione: nell’impatto avvenuto in via Lubiana fra una potente Suzuki condotta da un 26enne di Narcao, Devid Manca, e una Mercedes, ha avuto la peggio il motociclista: ha riportato diverse fratture e contusioni. Distrutta la sua moto (pezzi sparsi in decine di metri) e notevoli danni anche alla Mercedes (ma conducente pressoché illeso). L’impatto, forse a causa di una precedenza non data (saranno i rilievi dei carabinieri a stabilire le responsabilità) è avvenuto all’angolo con via Angioy. Considerate le condizioni parsi inizialmente gravi del giovane, sul posto è giunto assieme alla medicalizzata del Sirai anche l’elisoccorso, atterrato in un campo a Is Patteris. Per fortuna, dopo una successiva valutazione, si è reso necessario solo il trasporto all’ospedale Sirai ma considerato che la Traumatologia è chiusa da mesi, in caso di intervento chirurgico occorrerà portare il paziente a Cagliari. Intanto i residenti risollevano il problema viabilità: «Via Lubiana – dice Marco Incani – è una delle strade in cui non si può più rinviare l’installazione dei dissuasori». (a. s.)

