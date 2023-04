Scontro tra un’Audi e uno scooter: feriti conducente e passeggera della moto 

Un impatto tremendo, dalle conseguenze gravi. Due feriti accompagnati in ospedale con assegnato un codice rosso, i due mezzi danneggiati. Questo il bilancio dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio nel tratto finale in salita di via Is Mirrionis. Ad avere la peggio sono stati l’uomo e la donna che si trovavano sulla moto: il primo, il conducente, è stato portato d’urgenza al Brotzu per un trauma cranico. È tenuto sotto stretta osservazione dai medici. La donna ha riportato probabili fratture agli arti inferiori: è stata accompagnata dal 118 al Policlinico di Monserrato.

Su quanto successo verso le 18 sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Locale. L’auto, un’Audi, da una prima ricostruzione, stava arrivando da piazza d’Armi. Avrebbe svoltato verso via Goito proprio nel momento in cui stava arrivando, nel senso opposto, la moto. Lo scontro è stato tremendo. Conducente e passeggera della moto sono volati sull’asfalto dopo aver battuto contro la vettura. Immediati i soccorsi da parte del personale del 118. Poi l’arrivo delle pattuglie della Municipale per i rilievi. (m. v.)

