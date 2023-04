Scontro tra sindaci e commissario, appello alla Regione 

Lo scontro istituzionale tra sindaci e commissario della Provincia passa all’attenzione del Presidente della giunta regionale Christian Solinas.

I rappresentanti di 13 comuni hanno inviato una lettera al presidente Solinas con la quale segnalano «che il commissario del Sud Sardegna, in maniera del tutto arbitraria e senza alcuna consultazione preventiva con i 23 sindaci, ha fornito le indicazioni dei rappresentanti dei comuni in seno al comitato di sorveglianza del Just Transition Fund - scrivono i sindaci Ignazio Locci, Elvira Usai, Andrea Pisanu, Gian Luca Pittoni, Marcellino Piras, Gianluigi Loru, Teresa Diana, Massimo Impera, Emanuele Pes, Mariano Cogotti, Claudia Mura, Stefano Rombi e Romeo Ghilleri - una informazione che abbiamo appreso in via informale dalla segreteria tecnica Start dell’Agenzia di coesione. Chiediamo quindi un tuo autorevole intervento al fine di chiarire ogni aspetto e un incontro con lo scopo di offrirci la possibilità di esprimere tutte le nostre perplessità».

Il commissario si era difeso sostenendo di aver risposto con la nomina a seguito di una richiesta del ministero.

