Scontro tra scooter e auto: due feriti 

Una manovra improvvisa potrebbe essere all’origine del brutto incidente avvenuto ieri, attorno alle 13,30, in viale San Vincenzo: uno scooter si è scontrato con un’auto. Nell’impatto le due persone che si trovavano sul ciclomotore sono finite rovinosamente a terra.

I soccorsi da parte del 118 sono stati immediati. I due feriti (un uomo e una donna) sono stati così accompagnati al Brotzu e al Policlinico a bordo di due ambulanze. A entrambi è stato assegnato un codice rosso per la dinamica dell’incidente. Per fortuna hanno riportato conseguenze non gravi: il conducente di 67 anni ne avrà per una ventina di giorni, la passeggera per sei giorni.

Sul posto, per i rilievi, hanno operato gli agenti della Polizia Locale che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità. Sono stati ascoltati alcuni testimoni. (m. v.)

