Scontro tra Regione e F2i: nel mirino i conti di Ligantia  

Il futuro degli aeroporti sardi è di nuovo in mano ai giudici. Il tribunale di Cagliari deciderà nei prossimi giorni se confermare lo stop alla fusione di Geasar (Olbia) e Sogeaal (Alghero).

Dopo l’accoglimento della richiesta di sospensiva – a metà settembre – gli avvocati degli scali del Nord Sardegna hanno presentato un reclamo che mira a ribaltare l’ordinanza di sospensiva: il magistrato Nicola Caschili aveva dichiarato illegittima l’operazione perché in contrasto con la «clausola di gradimento» inserita nello statuto della Sogeaal.

I nodi

In pratica: senza il via libera della Regione, socia al 25%, non si può concludere la fusione che comporta «una radicale trasformazione dell’assetto organizzativo societario anche sotto il profilo soggettivo». Un ostacolo che F2i, il fondo che controlla i due scali e punta a mettere le mani anche sul terzo, quello di Cagliari, sostiene di aver superato: con una mossa a sorpresa, senza nessuna pubblicità, ha trasferito il pacchetto di maggioranza dello scalo di Olbia dalla società Smeralda a Ligantia, che già aveva in pancia le azioni di Alghero. Ora dunque le partecipazioni delle due aziende sono sotto lo stesso cappello.

Le posizioni

Ma su questo passaggio, secondo la Regione, esiste più di un dubbio. E non si tratta di aspetti secondari. Nell’ultima memoria depositata agli atti, il pool di avvocati della Giunta – Sonia Sau, Mattia Pani e Gabriele Racugno – sostiene che Ligantia non abbia le «comprovate capacità finanziarie» richieste dallo statuto della Geasar (articolo 9) per acquisire il pacchetto di maggioranza. Il patrimonio è «significativo», certo, ma si tratta di un dettaglio «del tutto irrilevante». I conti dell’azienda evidenzierebbero una situazione inattesa: «Dal bilancio di Ligantia, “a fronte di crediti per 4.402.507 euro e disponibilità per 1.349.201 euro”, risulta un indebitamento verso le banche per 183.400.016 euro, a conferma che Ligantia non dispone delle “comprovate capacità finanziarie”», scrivono i legali della Regione.

I dettagli

Inoltre, «dal Rendiconto Finanziario, si evince che il flusso finanziario, dopo le variazioni del capitale circolante netto, è negativo per 3.134.996 euro: dato imprescindibile, che dimostra le difficoltà finanziarie in cui versa la società». Ci sarebbe quindi uno «squilibrio macroscopico fra debiti e circolante di questa società» che determinerebbe «l’inefficacia della cessione della partecipazione F2i Smeralda in Geasar a F2i Ligantia».

La replica

Gli avvocati dei due aeroporti del Nord Sardegna - Roberto Bonsignore, Carlo Santoro e Franco Tului – ovviamente respingono questa tesi: Ligantia, «è direttamente controllata dal Fondo Ania e da F2i – Terzo Fondo per le Infrastrutture, entrambi fondi di investimento gestiti da F2i Sgr Spa, il maggiore gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali con attivi in gestione per oltre 7 miliardi di euro».

Una solidità su cui nessuno «ha mai avuto alcun motivo di dubitare». Su questo e su altri aspetti ora i magistrati sono chiamati di nuovo a decidere: in ballo c’è la conferma dello stop alla fusione. All’orizzonte però spunta il processo di merito: a gennaio è fissata la prima udienza davanti al tribunale delle imprese di Cagliari.

