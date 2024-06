Scontro tra Netanyahu e Biden sull’invio di armi 

Tel Aviv. Non si allenta la tensione nei rapporti tra Benyamin Netanyahu e Joe Biden. L’oggetto dell’ultimo scontro è quello dell’invio delle armi americane a Israele, un dossier che si trascina da settimane, mentre il conflitto con il Libano fa passi da gigante tra le minacce del leader degli Hezbollah. Il video con cui a freddo il premier israeliano aveva attaccato l’amministrazione Usa definendo “inconcepibile” la dilazione nell’invio di armi e munizioni allo Stato ebraico avrebbe profondamente irritato Washington tanto che - ha riferito Haaretz - gli Stati Uniti avrebbero cancellato una riunione chiave con Israele incentrata sul programma nucleare dell’Iran.

Una fonte israeliana - citata dal quotidiano - ha spiegato che al posto dell’incontro, guidato dal ministro israeliano degli affari strategici Ron Dermer, ci sarà un appuntamento tra il Consigliere della Sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi e il suo omologo Usa Jake Sullivan. La notizia è stata poi smentita dalla Casa Bianca che attraverso Nbc News ha fatto sapere che i dettagli dell’incontro previsto a Washington non sono stati ancora definiti e che quindi «nulla è stato cancellato». «Come abbiamo detto ieri, non abbiamo idea di cosa stia parlando il primo ministro, ma questo non è un motivo per riprogrammare l’incontro», è stato il commento di un funzionario Usa. Netanyahu ha poi tentato di smorzare i toni affermando su X che le armi americane stanno per essere spedite in Israele. Come garanzia, il premier ha riferito che l’informazione arrivava dall’ambasciatore Usa a Gerusalemme Jack Lew. Un post per ricucire con gli Usa lo strappo del video.

