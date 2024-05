Scontro tra moto, ragazzo gravemente ferito 

L’avvio dei festeggiamenti di San Simplicio è stato segnato venerdì notte da un brutto incidente nel centro cittadino che ha coinvolto quattro ragazzi giovanissimi. Uno di loro, 17 anni di OIbia è rimasto gravemente ferito nello scontro tra due scooter.

Erano le 23.15, poco dopo la fine dei fuochi d’artificio che segnano l’inizio della festa, quando una moto con in sella due ragazzi minorenni stava percorrendo via Fidia, proveniente da viale Aldo Moro verso via Veronese, e all'altezza dell'intersezione con via Euclide, nei pressi dello stop, è andata a sbattere contro uno scooter sul quale viaggiavano due passeggeri, anche loro minorenni.

Le cause dello scontro e la dinamica esatta dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia stradale (coordinati dal dirigente Inti Piras) giunta sul posto insieme alle ambulanze del 118. Nell'impatto tutti i ragazzi, diciassettenni di Olbia, sono rimasti feriti, ma uno di loro ha subito lesioni gravi e, dopo un'iniziale intervento dei medici del Pronto soccorso del Giovanni Paolo II, è stato trasportato nella notte con l'elisoccorso all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata. Le condizioni degli altri tre ragazzi non destano preoccupazione.

