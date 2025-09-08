Scontro tra moto, morto un ragazzo  

Dramma in Lombardia per un giovanissimo motociclista originario di Mamoiada. Nella notte tra sabato e domenica a Grandate, nel Comasco, Fabio Crescitelli, 17 anni, originario di Mamoiada, è morto assieme a Laerte Gauli, 20 anni, di Luisago, in un tragico incidente su via Mantero, una strada della zona industriale del comune lombardo. Le moto - una Tm Racing 125 e una Kawasaki Ninja 600 - si sarebbero scontrate frontalmente o lateralmente lungo il rettilineo che costeggia l’autostrada Milano-Como. Un impatto violentissimo, che non ha lasciato scampo ai due ragazzi.

Soccorsi inutili

I soccorritori del 118, giunti immediatamente sul posto, hanno tentato ogni manovra possibile per rianimarli, ma purtroppo entrambi erano già senza vita all’arrivo in ospedale. Fabio Crescitelli lavorava in una carrozzeria a Fino Mornascoa Oltrona San Mamette, dove viveva con la famiglia. Laerte era impiegato in Svizzera. Erano uniti da una forte passione per le moto, che spesso raccontavano anche sui social. Si conoscevano, frequentavano lo stesso ambiente e quella sera erano in sella alle loro motociclette. Fabio era figlio di Giuseppe Crescitelli, di Mamoiada, figlio di un ex carabiniere, che si era trasferito in Lombardia anni fa per lavoro, come tanti altri emigrati sardi. La famiglia ha sempre mantenuto un forte legame con il paese d’origine anche perché i nonni del ragazzo vivono in Barbagia.

Il cordoglio del paese

La comunità di Mamoiada si è subito stretta attorno alla famiglia Crescitelli-Meloni. In una nota del Comune si legge: «Una giovane vita spezzata è sempre motivo di profondo dolore. L’amministrazione comunale e tutta la cittadinanza si stringono attorno alla famiglia per l’immensa perdita». I funerali si terranno oggi a Mamoiada, dove il giovane verrà salutato dalla comunità che, anche se distante, non ha mai smesso di sentirlo parte integrante del paese.

Indagini in corso

I carabinieri di Cantù conducono le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Via Mantero è una strada ampia, ma poco illuminata, e già in passato teatro di incidenti. Non sono presenti telecamere di sorveglianza, un elemento che rende più difficile la ricostruzione esatta dei fatti. Entrambi i motocicli sono stati sequestrati.

