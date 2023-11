Scontro tra moto: grave un 52enne 

Ennesimo terribile incidente ieri attorno alle 13.30 sulla litoranea all’altezza di Margine Rosso. Il bilancio dello scontro che ha coinvolto due moto e un’auto è di due feriti, uno dei quali – un 52enne residente a Serdiana – è stato ricoverato in codice rosso in ospedale e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La prognosi è riservata ma pare non sia in pericolo di vita.

Sul posto la Polizia locale di Quartu, i medici del 118 e i Vigili del fuoco. La strada è stata a lungo chiusa al traffico anche perché lo scontro ha causato una fuoriuscita di olio sulla carreggiata. Da qui la decisione di operare un intervento di bonifica prima di riaprirla alla circolazione. Deviate per alcune ore anche le linee del Ctm.

La dinamica

Si allunga dunque la catena di incidenti nel tratto di provinciale 17 che attraversa il territorio di Quartu, teatro una settimana fa della tragedia in cui ha perso la vita il maresciallo dell’Esercito Maximiliano Vinchesi. Stavolta, per cause in via di accertamento, a scontrarsi sono state due moto che viaggiavano in senso opposto: una era condotta da una donna di 41 anni, l’altra da un uomo di 52. Uno scontro violentissimo con uno dei due mezzi finito sulla parte anteriore di un’auto il cui conducente, rimasto illeso, non è riuscito ad evitare l’impatto. Immediato l’allarme lanciato da diversi automobilisti molti dei quali erano diretti allo stadio per assistere alla gara del Cagliari col Genoa. Sul posto sono arrivate alcune ambulanze del 118: i conducenti delle due moto sono stati caricati sulle ambulanze e accompagnati al Brotzu e al Policlinico di Monserrato. Il 52enne – nato a Cagliari ma residente a Serdiana – ha riportato le ferite più gravi: operato d’urgenza, per lui i medici si sono riservati la prognosi.

Strada chiusa

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale di viale Marconi, che ha effettuato la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e della sede stradale, temporaneamente interdetta al transito dei veicoli anche a causa, come detto, di una perdita da uno dei serbatoi delle moto. I rilievi di legge sono stati effettuati da alcune pattuglie della Polizia locale col traffico deviato in alcune strade laterali.

