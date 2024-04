Scontro tra moto: due morti 

Frammenti di plastica e metallo ovunque, sull’asfalto l’intero pannello della strumentazione di una moto, staccato di netto dal cruscotto. Tanti oggetti sparsi nel raggio di diversi metri, la prova di un impatto violento, di un frontale tra due bolidi. Uno scontro che non ha lasciato scampo a due centauri. È successo poco prima delle 14 di ieri, sulla litoranea Alghero Bosa. Dai tornanti si vede il mare, ma ieri la domenica di sole che anticipa l’estate ha avuto un esito drammatico. Sulla Provinciale 15 si sono scontrate la potente Bmw di Riccardo Delrio, 47 anni di Macomer, e la Suzuki di Gianluca Valleriani, 67 anni, imprenditore di Stintino. I due bolidi sono finiti sulla stessa traiettoria ed è stato un disastro. Valleriani è finito sulla moto di Delrio, si è letteralmente schiantato contro la Bmw colpendo la parte centrale, all’altezza del serbatoio. I due motociclisti non hanno avuto alcuna possibilità di salvarsi, sono morti entrambi. Sulla Bmw, insieme a Riccardo Delrio, viaggiava la figlia di 14 anni. La ragazzina è stata sbalzata sull’asfalto. Nonostante il violento impatto con il terreno, dopo un volo di qualche metro, la ragazza non ha riportato traumi o ferite gravi, fortunatamente si è salvata. Affidata all’equipaggio dell’elisoccorso e portata nell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, la adolescente è stata ricoverata ma non è in pericolo di vita. Tra le prime a soccorrerla, la madre, che viaggiava in auto dietro la motocicletta del marito.

Sotto gli occhi

La donna si è trovata davanti la scena dell’incidente appena appena avvenuto, probabilmente ha visto anche il momento dell’impatto, perché la sua utilitaria era vicina alla Bmw del marito. Una esperienza tremenda e la donna ha raggiunto subito l’ospedale di Sassari per assistere la figlia. Lei ha visto tutto, l’incidente, la moto del marito distrutta e lui sbalzato sulla carreggiata. Un altro motociclista è arrivato subito dopo l’impatto e per evitare di finire anche lui contro la Suzuki e la Bmw ha sterzato ed è finito nella scarpata della Provinciale. Ha riportato solo qualche escoriazione.

Invasione di corsia?

Sul posto sono arrivati, insieme ai medici del 118, i Vigili del Fuoco e due auto della Polizia Stradale di Sassari. La litoranea è stata chiusa al traffico sino al termine delle operazioni della Polstrada e dei Vigili del Fuoco, il tratto interessato è nel territorio di Villanova Monteleone, il blocco è durato diverse ore. Dai primi rilievi degli agenti coordinati dal comandante Inti Piras, sembra emergere una invasione di corsia da parte della Suzuki guidata da Valleriani. L’imprenditore procedeva sul suo bolide (Suzuki Hayabusa, 1300 di cilindrata) in direzione di Alghero. Dopo una discesa l’imprenditore affronta una curva a sinistra e probabilmente invade l’altra corsia di marcia, proprio quando sta arrivando Delrio, che è sulla sua Bmw (1150 di cilindrata). La ricostruzine deve essere confermata dagli ulteriori rilievi di Polstrada, ma appare la più probabile. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nell’incidente. La Procura della Repubblica di Sassari, stando a quanto emerso ieri, non avrebbe disposto l’autopsia. Le moto sono state poste sotto sequestro in attesa delle decisioni del pubblico ministero. Le vittime erano in viaggio per trascorrere con i familiari la domenica nella zona.

