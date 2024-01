Scontro tra il padre e la Farnesina «Loro sapevano» 

Roma. La protesta ufficiale del governo italiano all’ambasciatore ungherese per le immagini delle catene e la richiesta di applicare le misure alternative al carcere. Sul caso giudiziario di Ilaria Salis si apre il fronte diplomatico che da una parte vede l’irritazione dell'Italia e, dall’altro, la difesa da parte dell’Ungheria che si trincera dietro un “no comment”. A parlare è il servizio carcerario di Budapest che respinge le accuse di maltrattamenti.

Rabbia e delusione, invece, arrivano dalle parole del papà di Ilaria, Roberto, il quale sostiene che l’ambasciata italiana era al corrente da mesi delle catene a polsi e caviglie in tribunale. Al termine dell’ennesima concitata giornata, tra incontri in ambasciata e continue interlocuzioni diplomatiche, un piccolo passo in avanti sembra però essere stato fatto. «Cercheremo di ottenere i domiciliari e capire poi se si potrà portare Ilaria in Italia per scontare la pena», sono state le parole del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha chiesto a Budapest «il rispetto assoluto del diritto comunitario» perché «trascinare in quella maniera un detenuto mi sembra che sia fuori luogo». Ed è lo stesso titolare della Farnesina a rispondere alle accuse del padre di Ilaria, sottolineando di aver saputo delle manette solo ieri, in seguito alla pubblicazione delle immagini shock. «Non ero mai stato informato prima», spiega. Ma «non avevamo notizie di trattamenti di detenzione particolari». Parole che non convincono il papà della 39enne, che già in passato aveva denunciato la situazione di Ilaria rilanciando anche alcune lettere che le aveva scritto la figlia. «Noi fino al 12 ottobre, quando mia figlia ha scritto una lettera - dice -, non avevamo evidenza del trattamento che stava subendo. Gli unici che lo sapevano e non hanno detto nulla sono le persone dell’ambasciata italiana in Ungheria». Già lo scorso dicembre, infatti, Roberto Salis aveva lanciato un appello alla premier Giorgia Meloni, e al ministro della Giustizia Carlo Nordio, denunciando “i soprusi”.

