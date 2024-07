Scontro tra Honda e Citroen, motociclista al Pronto soccorso 

Scontro auto-moto in viale Arbatax. Traffico rallentato per quasi un’ora. L’incidente è accaduto alle 18.40 di ieri, nell’incrocio all’altezza del supermercato Eurospin. Una Honda, diretta verso Arbatax, si è schiantata su una Citroen Picasso che usciva da via Matteotti. L’impatto è stato violento e il centauro, originario di Elini, è caduto sull’asfalto. Illesi marito e moglie che viaggiavano sulla monovolume.

Il motociclista, dolorante e sanguinante, è stato soccorso da chi ha assistito allo scontro e subito dopo dall’equipaggio della Croce Verde di Tortolì. Per accertamenti è stato trasportato al Pronto soccorso di Lanusei. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Lanusei e i vigili del fuoco di Tortolì.