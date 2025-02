Scontro tra furgone e trattore: due feriti sulla Provinciale 2 

Momenti di paura ieri pomeriggio sulla strada provinciale 2 che collega Villamassargia con Carbonia. Due persone sono rimaste ferite in seguito all’urto tra un furgone e una trattore. Lo scontro è accaduto mentre i due mezzi procedevano in direzione Carbonia all’altezza dello svincolo per la frazione di Tanì. Per ragioni ancora da accertare il furgone, condotto da Franco Soro, commerciante di formaggi, ha urtato la parte posteriore del trattore. Alla guida del mezzo agricolo c’era Nicola Casula, 34 anni di Carbonia.

L’impatto è stato violentissimo. Si è trattato quasi certamente di un tamponamento. Lo scontro è avvenuto poco prima del tramonto. In qual tratto di strada spesso gli automobilisti devono fare i conti con una visibilità ridotta al minimo dal sole. I due mezzi sono stati gravemente danneggiati, in particolare il furgone. Dopo l’incidente i due feriti sono stati accompagnati all’ospedale Sirai di Carbonia dalle ambulanze del 118 e dell’Auser.

I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale della città minerario, mentre a controllare il traffico ci hanno pensato i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Carbonia. La strada è rimasta chiusa alla circolazione per un'ora e mezzo. Soltanto nel tardo pomeriggio, una volta rimossi i mezzi dalla carreggiata, è stata riaperta al traffico.

RIPRODUZIONE RISERVATA