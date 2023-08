Scontro tra furgone e moto: un giovane in Rianimazione 

Terribile incidente alle porte di Sennori. Una moto a seguito dell’impatto contro un furgone si è spezzata in due e il conducente, un giovane 26enne di Sassari, è finito in Rianimazione. L’impatto violento intorno alle 16.40, quando due ragazzi a bordo della due ruote Ktm, percorrevano la provinciale 72, la strada che collega Sennori alla città di Sassari. Secondo le prime ricostruzioni la moto avrebbe sbandato e il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. Inevitabile lo scontro frontale con un furgone che sopraggiungeva lungo la circonvallazione di Sennori. L’incidente all’altezza del campo sportivo del paese. Il centauro dopo aver urtato il camioncino è stato sbalzato dal mezzo finendo in un dirupo. Un volo di circa quattro metri che gli ha procurato gravi lesioni.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Gli operatori sanitari del 118 giunti sul posto con due ambulanze, la base di Sardegna Emergenza e la medicalizzata Mike 1 di Sassari, supportati dai vigili del fuoco di Sassari, dopo aver stabilizzato il 26enne, lo hanno trasferito in codice rosso al Santissima Annunziata. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Sassari. Ha riportato un trauma cranico e altre lesioni in tutto il corpo. Nell’impatto la Ktm si è spezzata in due. L’altro passeggero è finito a terra senza gravi conseguenze. Illeso il conducente del furgone. Sul posto i carabinieri della compagnia di Porto Torres che stanno ricostruendo la dinamica.

