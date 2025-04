Scontro tra due vetture nel Lungo Saline: feriti quattro giovani 

La più grave, una 21enne di Quartu, è stata accompagnata al Brotzu con un codice rosso. Gli altri tre feriti, tutti giovani residenti tra Carbonia, sant’Antioco e san Giovanni Suergiu, sono stati portati dal personale del 118 al Policlinico di Monserrato e al Santissima Trinità. È il bilancio dell’incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri in via Lungo Saline al Poetto. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate: probabilmente un veicolo ha effettuato un salto di carreggiata per cause ancora da accertare. L’impatto è stato violentissimo e i due mezzi sono poi finiti fuori strada.

Immediata la segnalazione dello schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte tra Pasque e Pasquetta. In un primo momento si è temuto il peggio perché la dinamica dell’incidente è stata molto importante. Sul posto sono arrivate quattro ambulanze del 118, le pattuglie della Polizia Locale, della Polizia di Stato e i vigili del fuoco. Il personale medico e infermieristico di è preso cura dei quattro feriti (illeso un altro ragazzo). La più grave è sembrata la giovane alla guida di una Fiat Panda: è stata portata al Brotzu, ma non sarebbe in pericolo di vita. Lesioni e traumi anche per tre dei quattro giovani a bordo del suv: per loro codici gialli. Sono stati effettuati anche i test per capire se chi era alla guida fosse sotto l’effetto di alcol o di qualche sostanza. E mentre gli agenti della Municipale hanno svolto i rilievi, i vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza i due veicoli completamente distrutti. (m. v.)

