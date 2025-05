Scontro tra due motociclisti sulla 198 

Scontro tra due moticilisti ieri pomeriggio al chilometro 37 della 198 tra Sadali e Seui, nei pressi di “Riu Alinus”.

I motociclisti coinvolti nell'impatto sono l'olandese Gerardus Peter Hubertina (64 anni) e lo svizzero Joseph Fischer (56 anni). A causare l'incidente un sorpasso azzardato. Fischer, in curva, avrebbe intrapreso il sorpasso di un pulmino con a bordo i ragazzi pendolari, studenti del liceo Bissiri di Seui, ma superata la curva, ad andargli incontro c'era Hubertina, che non ha potuto schivarlo. Soltanto per qualche metro il pulmino non è rimasto coinvolto nell’incidente. Immediato l'intervento degli operatori di Sardegna sccorso Sadali. Ieri hanno trasportato al Policlinico di Monserrato Hubertina, mentre Fischer, in elisoccorso è stato ricoverato al Brotzu di Cagliari dove ha subito un intervento chirurgico al ginocchio, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sadali. (p. m. r.)

