Scontro tra due moto, un ferito gravissimo 

Una lunga frenata sull’asfalto, segno evidente che la moto non stava andando a bassa velocità lungo la Statale 130 in direzione Iglesias e che il centauro ha tentato sino all’ultimo di evitare l’impatto con un’altra moto.

L’incidente è avvenuto ieri attorno alle 19, all’altezza del chilometro sei, in territorio di Elmas. Il bilancio: un motociclista è ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale Brotzu di Cagliari, mentre un altro centauro di 59 anni, Roberto Arioni di Genova, è rimasto fortunatamente soltanto lievemente ferito ed è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale cagliaritano in via precauzionale.

Strada chiusa

Il traffico, a quell’ora di punta sempre intenso, è andato in tilt: la Polizia stradale, intervenuta per i rilievi, ha chiuso per diverse ore la corsia verso Iglesias. Immediatamente è partito l’allarme al 118. Le ambulanze hanno chiesto aiuto all’elisoccorso, ma purtroppo in quel tratto di strada è stato impossibile organizzare un atterraggio. Così sono stati i medici presenti a bordo delle ambulanze a prestare i primi soccorsi al motociclista che è stato poi trasportato all’ospedale Brotzu intubato: non ha ripreso conoscenza durante il viaggio verso Cagliari, le sue condizioni sono giudicate gravissime.

I rilievi

La pattuglia della Stradale è rimasta lungo la 130 per diverse ore per i rilievi, per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente e per provare a far defluire il traffico che è rimasto paralizzato sino a tarda sera. Gli agenti della Polstrada stavano raccogliendo le testimonianze di alcuni automobilisti e del motociclista rimasto lievemente ferito per cercare di capire come sia avvenuto lo scontro tra le due moto. Colpa di un altro mezzo guidato da un pirata della strada che poi è fuggito? Oppure si è trattato solamente di uno scontro tra le due moto?

Nel corso della giornata odierna se ne saprà di più anche sulle condizioni del motociclista che sta lottando tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu.

