Scontro tra due moto a Geremeas: due feriti con fratture 

Scontro fra due moto sul litorale di Geremeas in territorio di Quartu. Tra i feriti anche un infermiere soccorritore del 118, (T.S. 43 anni), finito al Brotzu con fratture ad una gamba e al bacino. Ricoverata anche una ragazza, ahche lei per una frattura: la donna si trova in osservazione al Policlinico. I due non corrono pericolo di vita. Leggere ferite invece per il conducente della seconda moto. I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu.

A Quartu, invece, è andata a fuoco durante la notte una Panda parcheggiata in un condominio. L’allarme è stato immediato e grazie all’arrivo tempestivo dei vigili del fuoco le fiamme sono state circoscritte e domate. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire alle cause dell’incendio e alle eventuali responsabilità. Sotto esame le immagini di alcune telecamere che potrebbero tornare utili nell’economia delle indagini. Da giorni il territorio è pattugliato da carabinieri e polizia che presidiano soprattutto le strade di maggior traffico. Numerosi, negli ultimi giorni, i test con l’etilometro effettuati su automobilisti fermati ai posti di blocco.

