Pratosardo
17 dicembre 2025 alle 00:23

Scontro tra due camion sulla 131 Dcn 

Un grave incidente stradale ha provocato il blocco della statale 131 Dcn all’ingresso di Nuoro, subito dopo le gallerie di Prato Sardo. Due camion, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale di Nuoro per soccorrere i conducenti. Uno dei due autisti ha riportato lesioni ed è stato estratto dall’abitacolo, per poi essere trasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti. Il secondo conducente è rimasto illeso. La strada è rimasta chiusa al traffico con lunghissime code nel tratto in ingresso da Olbia verso Nuoro per permettere i soccorsi. E in serata all’ingresso della città da Pratosardo altro incidente e nuove code: Coinvolti un furgone e due auto.

Incendio in via Catte

Nessun ferito invece nel primo pomeriggio in via Catte a Nuoro, dove è scattato l’allarme per un principio di incendio che si è sviluppato dalla centrale termica di un condominio e ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, con il supporto di un’autoscala. L’azione tempestiva dei soccorritori ha permesso di contenere e spegnere rapidamente le fiamme, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi. L’incendio sarebbe stato provocato da un guasto al bruciatore della caldaia della centrale termica.

