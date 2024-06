Scontro tra due camion e un’auto: traffico in tilt sulla 554 

Ennesimo incidente stradale ieri pomeriggio sulla 554 all’incrocio con via Giulio Cesare e la statale 387, all’ingresso di Monserrato.

Un giovane alla guida di un’auto è rimasto ferito nell’incidente che ha coinvolto anche due autocarri i cui conducenti sono rimasti illesi. Traffico in tilt sulla statale rimasta bloccata per quasi un’ora. L’automobilista, 27 anni, è stato subito soccorso, estratto dalle lamiere e accompagnato in ospedale. Le sue condizioni non sono preoccupanti: dagli accertamenti clinici effettuati risultano escoriazioni e contusioni anche al volto ma niente di grave. Dovrebbe guarire in una decina di giorni.

Lo scontro

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio. Immediato l’allarme con l’arrivo della Polizia locale di Monserrato, intervenuta con alcune pattuglie coordinate dal comandante Domenico Nannini, dei Vigili del fuoco di Cagliari e degli operai dell’Anas.

Gi agenti hanno dovuto lavorare a lungo pe effettuare i rilievi di legge, per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto e per stabilire le eventuali responsabilità. La Polizia locale ha raccolto anche alcune testimonianze ma al momento viene mantenuto un comprensibile riserbo.

Code e caos

Il caos è stato immediato con lunghe code di auto che hanno paralizzato la viabilità su una delle strade maggiormente trafficate dell’hinterland.Pesantissimi i disagi legati anche al caldo opprimente del primo pomeriggio. Tanti automobilisti che viaggiavano in direzione Cagliari, hanno trovato soluzioni alternative prima del “tappo”. La situazione è comunque rimasta difficile sino alla rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente e alla conclusione degli accertamenti sulla strada effettuati dalla Polizia locale. Un lavoro che ha richiesto molto tempo anche per ricostruire l’esatta della dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

