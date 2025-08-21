VaiOnline
Villacidro.
22 agosto 2025 alle 00:41

Scontro tra due automobili lungo la strada Provinciale 

Incidente stradale nella notte tra martedì e ieri lungo la strada provinciale 60 in territorio di Villacidro. Coinvolte due vetture, il bilancio è di altrettanti feriti per fortuna non gravi che sono stati presi in cura del Pronto soccorso dell’ospedale San Gavino Monreale.

Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Villacidro e della stazione di Gonnosfanadiga, intervenuti per gestire la fase delicata dei soccorsi e dei rilievi, lo scontro è avvenuto tra una Ford Fiesta condotta da una donna di 47 anni residente a Sanluri, Sabrina Erriu, e una Fiat 600, al cui volante c’era un uomo di 40 anni, residente a Villacidro, Mauro Muntoni.

Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, sono intervenuti anche i volontari del 118 che hanno prestato le prime cure ai due feriti, che successivamente sono stati trasportati a bordo delle ambulanze presso l’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale, dove sono stati ricoverati in codice giallo. Le loro condizioni di salute non risultano al momento preoccupanti.

Una squadra di vigli del fuoco ha invece messo in sicurezza la sede stradale, il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente dopo due ore.

I carabinieri di Gonnosfanadiga nei prossimi giorni interrogheranno i due feriti per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale. (red. pro.)

