Scontro tra due auto, un ferito al Brotzu 

Violento scontro frontale tra due auto sulla strada Provinciale 3: in codice rosso i due conducenti. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 17,30, nel tratto di strada tra Decimoputzu e Villaspeciosa, già teatro di numerosi incidenti.

Le due persone ferite sono un cinquantenne, che viaggiava su un’Alfa Romeo Giulia, e un settantenne, a bordo di una Renault Scenic, che sono state tempestivamente soccorse dalle ambulanze del 118. Dopo le prime cure, sono stati trasportati con l’elicottero di Areus, con codice rosso, nell’ospedale Brotzu di Cagliari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Vallermosa supportati dai colleghi di Siliqua, che hanno chiuso la strada al traffico per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei due mezzi, rimasti sulla carreggiata. Non si conoscono ancora le cause dello scontro, saranno i rilievi effettuati dai militari di Vallermosa a dare una risposta. (a. cu.)

