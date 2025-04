Scontro tra due auto: tre giovani feriti, la più grave è al Brotzu 

Uno scontro tra due auto, le sirene delle ambulanze, le vetture danneggiate e tre feriti. Notte movimentata quella tra venerdì e sabato per un incidente avvenuto poco prima dell’una: le tre persone che hanno riportato lesioni sono state accompagnate in ospedale dal personale del 118. La più grave, una 25enne, è stata portata al Brotzu: non è comunque in pericolo di vita. Gli altri due feriti sono stati trasportati al Policlinico di Monserrato e al Santissima Trinità: a tutti è stato assegnato un codice rosso vista la dinamica dell’incidente, ma alla fine le conseguenze per i tre feriti non sono state particolarmente gravi.

Sul posto, per accertare la dinamica dello scontro tra una Renault (con alla guida un 24enne di Quartu) e una Ford (con a bordo il conducente, un 39enne e una 25enne), sono arrivati gli agenti della Polizia Locale. Da una prima ricostruzione ci sarebbe stato un contatto laterale-frontale tra le due vetture. Ancora da chiarire le eventuali responsabilità. Oltre ai rilievi effettuati dai poliziotti della Municipale saranno utili anche le testimonianze dei feriti.

Quando sono arrivate le ambulanze sul posto, i soccorritori hanno subito prestato le prime cure alla giovane, apparsa quella in condizioni più importanti a causa di un trauma cranico. Anche lei fortunatamente, dopo i primi accertamenti medici al Brotzu, non avrebbe comunque riportato lesioni particolarmente gravi. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA