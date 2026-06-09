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San Giovanni Suergiu.
10 giugno 2026 alle 00:30

Scontro tra due auto, tre feriti 

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Ancora un incidente sulla strada statale 126 che costeggia San Giovanni Suergiu. Tre i feriti che sono stati accompagnati in ospedale.

Lo scontro ha visto coinvolte due auto per motivi che dovranno essere chiariti con maggiore chiareza dai rilievi. Una donna, le cui condizioni apparivano più gravi rispetto alle altre ferite, è stata aiutata ad uscire dalla vettura dai vigili del fuoco di Carbonia, per poi essere affidata al personale dell’elisoccorso atterrato in un campo adiacente. Le altre due donne che viaggiavano a bordo di una Nissan sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia. Ferita anche una quarta donna, che viaggiava a bordo di un’altra auto.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri giunti sul posto. Sul posto le ambulanze dell’Auser e della Solky. Presente anche il personale dell’Anas per la gestione della viabilità e per la pulizia della strada. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

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