Scontro tra due auto: tre feriti 

Scontro fra due auto a un incrocio ieri mattina a mezzogiorno e mezza all'interno della zona industriale di Orosei. Nell'incidente sono rimaste coinvolte un furgone Ford Transit e una Fiat Panda della Asl di Nuoro che nell’impatto si è ribaltata. Nell’impatto sono rimaste feriti tre uomini che sono stati soccorsi dal personale del servizio 118 e trasportate in ambulanza al San Francesco di Nuoro. Il più grave ha riportato un trauma toracico ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Gli altri hanno riportato soltanto contusioni e per lo loro non è stato necessario il ricovero.

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola ha messo in sicurezza le vetture, e bonificato l'area resa pericolosa a causa di una perdita di benzina fuoriuscita dell’utilitaria. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Orosei per i rilievi di competenza, tesi a stabilire la dinamica dell’incidente e verificare le eventuali responsabilità.

Grande lo spavento soprattutto per la dinamica dell’incidente. I passanti, vista l’utilitaria ribaltata hanno temuto il peggio. Per fortuna le notizie arrivate dal Pronto soccorso sono state rassicuranti.