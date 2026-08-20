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Marrubiu
21 agosto 2026 alle 00:35

Scontro  tra due auto sulla Statale 

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Traffico deviato e rallentamenti a causa di in un incidente stradale avvenuto ieri mattina lungo la Statale 131, all’altezza del bivio per Sant’Anna, comune di Marrubiu.

Intorno alle 11 del mattino, è arrivata la chiamata alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Oristano per segnalare un incidente stradale tra due auto che procedevano in direzione Cagliari. I due mezzi si sono scontrati: uno si è ribaltato mentre l’altro ha urtato il guard rail proprio sul bivio.
Gli occupanti sono riusciti ad uscire autonomamente dall’abitacolo e sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Martino di Oristano per tutti gli accertamenti del caso. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le due automobili mentre i carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

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